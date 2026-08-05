Lula critica decisão dos EUA sobre visto de embaixadora brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta quarta-feira (5) sobre a revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti. A medida foi tomada pelo governo norte-americano, sob a justificativa de demora do Brasil em aprovar o novo embaixador dos EUA no país.

Durante entrevista ao Meteoro Brasil e ao podcast Os Três Elementos, Lula classificou a ação como “irresponsável e impensada”. Segundo ele, a decisão não condiz com a longa história de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

O presidente destacou que, caso a embaixadora retorne ao Brasil, precisará solicitar um novo visto para voltar aos EUA. Lula também afirmou que o governo brasileiro considera as alegações dos Estados Unidos infundadas e ressaltou a importância do respeito mútuo entre as nações.

Lula ainda comentou que os EUA não têm dado prioridade à nomeação de um embaixador para o Brasil, enfatizando que o país não aceitará pressões externas para acelerar processos diplomáticos.

Por fim, o presidente reiterou que o Brasil está preparado para evitar qualquer tentativa de interferência estrangeira nas eleições nacionais, reforçando o compromisso com a soberania do processo eleitoral.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br