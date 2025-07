Capotamento na PR-090 em Sertanópolis deixa duas pessoas feridas

Na manhã de sábado, 12 de julho de 2025, um sinistro do tipo capotamento foi registrado na PR-090, no quilômetro 408 + 700 metros, no município de Sertanópolis, Norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 10h50 e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Companhia da PRv de Londrina, o veículo envolvido era um Renault/Sandero com placas do Paraná. O carro trafegava em sentido crescente da via, quando, por motivos ainda a serem apurados, saiu da pista e capotou.

O condutor do veículo, W. S. S., de 45 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU. O teste do etilômetro não foi realizado devido à hospitalização imediata. Também estava no veículo o passageiro J. P. S., de 18 anos, que igualmente sofreu ferimentos. Ambos foram encaminhados para o Hospital São Lucas, em Sertanópolis.

O trecho onde ocorreu o acidente é de pista simples e reta, com placas de sinalização indicando o limite de velocidade de 70 km/h. As condições climáticas no momento do acidente eram boas, o que reforça a necessidade de atenção mesmo em trechos considerados seguros.

A ocorrência foi registrada entre 11h30 e 14h20 e será investigada para identificar as causas exatas do acidente. O caso serve como alerta para a prudência nas estradas e o cumprimento das normas de trânsito.