Londrina é superado pelo Botafogo-PB fora de casa e perde chance de se aproximar da liderança na Série C

O Londrina Esporte Clube foi derrotado pelo Botafogo-PB por 2 a 0 na tarde deste sábado (12), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão permanece com 20 pontos e perdeu a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

O início de jogo foi marcado por dificuldades na criação de jogadas por parte das duas equipes. No entanto, o Botafogo-PB foi mais eficiente. Aos 9 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Gabriel Honório, Wendel Lomar subiu bem e abriu o placar de cabeça. O Londrina tentou reagir, mas encontrou dificuldades para penetrar na defesa adversária e limitou-se a finalizações de longa distância, sem grande efetividade.

Aos 45 minutos, o Belo voltou a balançar as redes. Igor Maduro encontrou Denilson em boa posição. O atacante errou a primeira finalização, mas recuperou-se, driblou o zagueiro e ampliou o marcador para os paraibanos.

Na segunda etapa, o técnico do Londrina promoveu mudanças para tentar reverter o placar, colocando João Vitor, Thauan e Henrique em campo. Apesar da leve melhora, o time não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras de gol. As melhores oportunidades vieram com Wallace e Iago Teles, mas sem sucesso. O goleiro Michael, do Botafogo-PB, foi seguro quando exigido.

Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Thallyson aos 35 minutos, o Botafogo-PB administrou o jogo e garantiu a vitória. O resultado foi importante para os donos da casa, que deixaram a zona de rebaixamento. Já o Londrina, apesar de se manter no G-4, vê a liderança mais distante e liga o sinal de alerta para os próximos compromissos.

Próximos jogos:

Londrina x Itabaiana – 19/07 (sábado), às 19h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

– 19/07 (sábado), às 19h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) Ituano x Botafogo-PB – 19/07 (sábado), às 17h, no Estádio Novelli Júnior

Classificação parcial da Série C (após 12ª rodada):

4º – Londrina – 20 pts

15º – Botafogo-PB – 13 pts