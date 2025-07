Londrina, Cambé e Ibiporã unem forças para ampliar oportunidades de emprego na região

Em uma iniciativa inédita no norte do Paraná, as Secretarias do Trabalho dos municípios de Londrina, Cambé e Ibiporã anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver ações intermunicipais voltadas ao fomento do emprego e à qualificação profissional. O objetivo é ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho formal e oferecer soluções conjuntas às empresas da região.

A articulação entre os três municípios marca um novo momento para as políticas públicas de trabalho e renda, com foco na criação de um ambiente colaborativo e integrado. A proposta inclui o desenvolvimento de programas e projetos que envolvam intercâmbio de informações, atendimento compartilhado e estratégias conjuntas de empregabilidade.

Segundo Cesar Makiolke, secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, a proposta surgiu a partir de uma orientação do prefeito Tiago Amaral, que defende a construção coletiva entre as cidades. “Londrina, Cambé e Ibiporã juntas representam mais oportunidades e políticas públicas de qualidade para toda a região norte do Estado, que é uma fonte de prosperidade para todo o Paraná”, afirmou.

De acordo com Gustavo Toneli de Sá, secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Ibiporã, a ação terá abordagem multidisciplinar. “Estamos trabalhando para entregar uma ação completa, que atenda o trabalhador e também fortaleça as empresas. Esse é o papel das secretarias do Trabalho: ser ponte para oport