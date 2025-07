Cambé é contemplada com novo CRAS do governo estadual na região do Santo Amaro

O município de Cambé foi contemplado pelo Governo do Paraná com uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que será construída na região do Santo Amaro. O anúncio foi oficializado nesta quarta-feira (9), durante evento realizado em Curitiba com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A nova estrutura substituirá a atual sede do CRAS Santo Amaro, que hoje funciona em imóvel alugado. O novo prédio será construído a apenas 1,5 km do local atual, garantindo a manutenção do acesso aos serviços por parte das 3.200 famílias referenciadas, distribuídas em 35 bairros da região.

Com padrão estabelecido pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), o projeto contará com 206,65 m² de área construída em terreno mínimo de 897 m². A unidade terá recepção, salas de atendimento, coordenação, sala administrativa, espaço multiuso, copa, sanitários com acessibilidade, almoxarifado e depósito.

A iniciativa integra um pacote de R$ 25,2 milhões anunciados pelo Governo do Estado para construção de 16 CRAS e 5 CREAS em municípios paranaenses. Segundo o secretário estadual Rogério Carboni, os recursos têm como objetivo fortalecer a política de assistência social nos territórios com maior demanda, com repasses de até R$ 1,2 milhão por unidade, liberados conforme o andamento das obras.

Para garantir o repasse, Cambé apresentou toda a documentação exigida, incluindo o Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo da Assistência Social (ARCPF), além do terreno e do estudo