Estância Albatroz Residence: Um novo endereço de qualidade de vida na Bratislava

Chega a Cambé empreendimento que une natureza e conforto, em região privilegiada

Imagine viver em um lugar onde o conforto encontra a natureza, a tranquilidade anda lado a lado com a mobilidade e a sofisticação se traduz em cada detalhe? Esse lugar já tem nome e endereço: Estância Albatroz Residence, o mais novo e promissor empreendimento urbanístico do Norte do Paraná.

A equipe Portal Cambé conferiu todo o projeto que está localizado na estratégica região da Bratislava, em Cambé, a poucos minutos de Londrina e com fácil acesso às principais rodovias da região. O Estância Albatroz não é apenas um novo bairro planejado — é um convite a um novo jeito de viver.

Com mais de 292 mil m² de área total, sendo 22 mil m² dedicados ao verde e ao lazer, o empreendimento reúne tudo o que famílias modernas desejam: infraestrutura completa, contato com a natureza, segurança e um estilo de vida que valoriza o bem-estar. São 383 lotes residenciais e 46 lotes de uso misto, com metragem ideal para quem sonha em construir a casa perfeita, ou investir com alto potencial de valorização.