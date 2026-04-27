Home / Destaques / Supermercado Miliozzi recebe moção honrosa na Câmara de Cambé

Supermercado Miliozzi recebe moção honrosa na Câmara de Cambé

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 27 de abril de 2026 23:01

Na noite desta segunda-feira (27), a Câmara de Vereadores de Cambé realizou a entrega de uma moção honrosa ao Supermercado Miliozzi, em reconhecimento à trajetória e à contribuição da empresa para o desenvolvimento do comércio local.

A homenagem foi proposta pela vereadora Viviane Vallarini, que destacou a importância do empreendimento para a geração de empregos, renda e fortalecimento da economia do município. O supermercado, considerado tradicional na cidade, possui atualmente cerca de 120 colaboradores diretos, além de gerar empregos indiretos.

Durante a cerimônia, o sócio-proprietário Reginaldo Miliozzi falou sobre o sentimento de receber a homenagem. Segundo ele, o reconhecimento representa um motivo de orgulho para toda a família e reforça a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

A história do empreendimento teve início em 1988, quando a família decidiu abrir um pequeno bar e mercearia. A ideia inicial era instalar uma casa lotérica, mas, diante das dificuldades do processo, optaram por iniciar as atividades com um comércio simples, que posteriormente se consolidou como o atual Supermercado Miliozzi.

Com o crescimento do negócio e a expansão das atividades, o estabelecimento passou a se destacar no município, tornando-se referência no setor. De acordo com o proprietário, o sucesso da empresa está diretamente ligado ao empenho da equipe de trabalho, à confiança dos clientes e ao relacionamento com fornecedores.

A vereadora autora da proposta também ressaltou sua ligação pessoal com a empresa, já que trabalhou no supermercado no início de sua trajetória profissional. Para ela, a homenagem simboliza não apenas o reconhecimento ao empreendedor, mas também à família Miliozzi, que contribui para o desenvolvimento da cidade.

A moção honrosa entregue pela Câmara reforça o papel de empresas locais na construção econômica e social de Cambé, destacando iniciativas que promovem crescimento, geração de oportunidades e fortalecimento da comunidade.

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Cambé abre inscrições para curso gratuito de sobrancelhas com mod ...
27 de abril de 2026
Inauguração do Parque Papa João Paulo II marca novo espaço de laz ...
26 de abril de 2026
Suspeito morre em confronto com a PM e ônibus sofre acidente na P ...
25 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress