Supermercado Miliozzi recebe moção honrosa na Câmara de Cambé

Na noite desta segunda-feira (27), a Câmara de Vereadores de Cambé realizou a entrega de uma moção honrosa ao Supermercado Miliozzi, em reconhecimento à trajetória e à contribuição da empresa para o desenvolvimento do comércio local.

A homenagem foi proposta pela vereadora Viviane Vallarini, que destacou a importância do empreendimento para a geração de empregos, renda e fortalecimento da economia do município. O supermercado, considerado tradicional na cidade, possui atualmente cerca de 120 colaboradores diretos, além de gerar empregos indiretos.

Durante a cerimônia, o sócio-proprietário Reginaldo Miliozzi falou sobre o sentimento de receber a homenagem. Segundo ele, o reconhecimento representa um motivo de orgulho para toda a família e reforça a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

A história do empreendimento teve início em 1988, quando a família decidiu abrir um pequeno bar e mercearia. A ideia inicial era instalar uma casa lotérica, mas, diante das dificuldades do processo, optaram por iniciar as atividades com um comércio simples, que posteriormente se consolidou como o atual Supermercado Miliozzi.

Com o crescimento do negócio e a expansão das atividades, o estabelecimento passou a se destacar no município, tornando-se referência no setor. De acordo com o proprietário, o sucesso da empresa está diretamente ligado ao empenho da equipe de trabalho, à confiança dos clientes e ao relacionamento com fornecedores.

A vereadora autora da proposta também ressaltou sua ligação pessoal com a empresa, já que trabalhou no supermercado no início de sua trajetória profissional. Para ela, a homenagem simboliza não apenas o reconhecimento ao empreendedor, mas também à família Miliozzi, que contribui para o desenvolvimento da cidade.

A moção honrosa entregue pela Câmara reforça o papel de empresas locais na construção econômica e social de Cambé, destacando iniciativas que promovem crescimento, geração de oportunidades e fortalecimento da comunidade.