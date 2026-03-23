Cambé Implementa Plano Municipal de Direitos da Mulher

Cambé, pela primeira vez, apresenta seu Plano Municipal dos Direitos da Mulher, uma iniciativa que visa assegurar a execução de políticas públicas voltadas para as mulheres. Este documento busca promover a igualdade de gênero em diversas áreas, como saúde, educação, trabalho, segurança, e participação política, fortalecendo a cidadania das mulheres.

Diretrizes e Metas do Plano

O Plano segue diretrizes nacionais e internacionais para combater a violência e a discriminação, além de fortalecer políticas públicas locais. Estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação contínua das políticas implementadas, assegurando que as ações em Cambé impactem positivamente a vida das mulheres.

Participação e Recursos

De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Flávia Iwakura, o documento não só garante direitos, mas também abre caminho para Cambé acessar recursos estaduais e federais, melhorando ainda mais a vida das mulheres na cidade.

Seis Eixos de Atuação

Desde 2022, Cambé tem se estruturado para ampliar o acesso aos direitos das mulheres através do Conselho da Mulher e de um Fundo Municipal. Em 2025, a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres discutiu temas prioritários e ajudou na elaboração do Plano, que agora abrange seis eixos: participação e governança, autonomia econômica, enfrentamento à violência, território e sustentabilidade, educação para igualdade e saúde da mulher.

Rede de Apoio e Infraestrutura

O município já conta com a Patrulha Maria da Penha e uma rede estruturada para o enfrentamento à violência, incluindo um veículo específico para ações de apoio. Estas iniciativas, juntamente com melhorias na infraestrutura urbana e incentivos ao empreendedorismo feminino, compõem uma rede integrada de apoio às mulheres.