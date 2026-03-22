Londrina vence Novorizontino por 3 a 1 na estreia da Série B

O Londrina Esporte Clube iniciou sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. A equipe paranaense venceu o Novorizontino por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, no interior de São Paulo.

A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nacional e teve todos os gols anotados no segundo tempo. O Londrina demonstrou eficiência ofensiva e aproveitou as oportunidades para garantir os três pontos logo na primeira rodada.

Os gols do Tubarão foram marcados por Bruno Santos, Lucas Marques e André Luiz. Já o Novorizontino conseguiu diminuir o placar apenas nos acréscimos, com Carlão.

Com o resultado, o Londrina soma seus primeiros pontos na tabela da Série B e inicia a competição entre os primeiros colocados, reforçando a importância de um bom começo na disputa.

⚽ PRÓXIMOS JOGOS

O Londrina volta a campo na próxima rodada diante da sua torcida. A equipe enfrenta o Goiás no Estádio do Café, em Londrina, na quarta-feira (01), às 19h.

Já o Novorizontino terá como próximo desafio o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, na terça-feira (31), também às 19h.

📊 CLASSIFICAÇÃO (RESUMO DA RODADA)

Após a primeira rodada, diversas equipes somaram três pontos, incluindo o Londrina, que aparece entre os primeiros colocados. Já o Novorizontino inicia a competição sem pontuar.

# Time P J V E D GP GC SG % 1 Botafogo-SP 3 1 1 0 0 4 0 4 100 2 Londrina 3 1 1 0 0 3 1 2 100 3 Goiás 3 1 1 0 0 3 1 2 100 4 Avaí 3 1 1 0 0 2 0 2 100 5 Athletic Club 3 1 1 0 0 2 1 1 100 6 Operário-PR 3 1 1 0 0 1 0 1 100 7 Criciúma 3 1 1 0 0 1 0 1 100 8 CRB 1 1 0 1 0 2 2 0 33 9 Vila Nova 1 1 0 1 0 2 2 0 33 10 São Bernardo 1 1 0 1 0 1 1 0 33 11 Ceará 1 1 0 1 0 1 1 0 33 12 Cuiabá 1 1 0 1 0 0 0 0 33 12 Sport 1 1 0 1 0 0 0 0 33 14 Ponte Preta 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Atlético-GO 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Náutico 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 América-MG 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 18 Novorizontino 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Juventude 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Fortaleza 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

A vitória fora de casa na estreia representa um início positivo para o Londrina na Série B. O resultado fortalece a confiança da equipe para a sequência da competição, especialmente com o próximo jogo sendo disputado diante da torcida.