Londrina vence Novorizontino por 3 a 1 na estreia da Série B

O Londrina Esporte Clube iniciou sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. A equipe paranaense venceu o Novorizontino por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, no interior de São Paulo.
A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nacional e teve todos os gols anotados no segundo tempo. O Londrina demonstrou eficiência ofensiva e aproveitou as oportunidades para garantir os três pontos logo na primeira rodada.
Os gols do Tubarão foram marcados por Bruno Santos, Lucas Marques e André Luiz. Já o Novorizontino conseguiu diminuir o placar apenas nos acréscimos, com Carlão.
Com o resultado, o Londrina soma seus primeiros pontos na tabela da Série B e inicia a competição entre os primeiros colocados, reforçando a importância de um bom começo na disputa.
⚽ PRÓXIMOS JOGOS
O Londrina volta a campo na próxima rodada diante da sua torcida. A equipe enfrenta o Goiás no Estádio do Café, em Londrina, na quarta-feira (01), às 19h.
Já o Novorizontino terá como próximo desafio o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, na terça-feira (31), também às 19h.
📊 CLASSIFICAÇÃO (RESUMO DA RODADA)
Após a primeira rodada, diversas equipes somaram três pontos, incluindo o Londrina, que aparece entre os primeiros colocados. Já o Novorizontino inicia a competição sem pontuar.
|#
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Botafogo-SP
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|100
|2
|Londrina
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|3
|Goiás
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|4
|Avaí
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|100
|5
|Athletic Club
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|100
|6
|Operário-PR
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|100
|7
|Criciúma
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|100
|8
|CRB
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|33
|9
|Vila Nova
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|33
|10
|São Bernardo
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|11
|Ceará
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|12
|Cuiabá
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|33
|12
|Sport
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|33
|14
|Ponte Preta
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Atlético-GO
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Náutico
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|América-MG
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18
|Novorizontino
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Juventude
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Fortaleza
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
A vitória fora de casa na estreia representa um início positivo para o Londrina na Série B. O resultado fortalece a confiança da equipe para a sequência da competição, especialmente com o próximo jogo sendo disputado diante da torcida.