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Londrina vence Novorizontino por 3 a 1 na estreia da Série B

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Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Novorizontino x Londrina, Série B (Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino)
Novorizontino x Londrina, Série B (Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino)

O Londrina Esporte Clube iniciou sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. A equipe paranaense venceu o Novorizontino por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, no interior de São Paulo.

A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nacional e teve todos os gols anotados no segundo tempo. O Londrina demonstrou eficiência ofensiva e aproveitou as oportunidades para garantir os três pontos logo na primeira rodada.

Os gols do Tubarão foram marcados por Bruno Santos, Lucas Marques e André Luiz. Já o Novorizontino conseguiu diminuir o placar apenas nos acréscimos, com Carlão.

Com o resultado, o Londrina soma seus primeiros pontos na tabela da Série B e inicia a competição entre os primeiros colocados, reforçando a importância de um bom começo na disputa.

PRÓXIMOS JOGOS

O Londrina volta a campo na próxima rodada diante da sua torcida. A equipe enfrenta o Goiás no Estádio do Café, em Londrina, na quarta-feira (01), às 19h.

Já o Novorizontino terá como próximo desafio o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, na terça-feira (31), também às 19h.

📊 CLASSIFICAÇÃO (RESUMO DA RODADA)

Após a primeira rodada, diversas equipes somaram três pontos, incluindo o Londrina, que aparece entre os primeiros colocados. Já o Novorizontino inicia a competição sem pontuar.

#TimePJVEDGPGCSG%
1Botafogo-SP31100404100
2Londrina31100312100
3Goiás31100312100
4Avaí31100202100
5Athletic Club31100211100
6Operário-PR31100101100
7Criciúma31100101100
8CRB1101022033
9Vila Nova1101022033
10São Bernardo1101011033
11Ceará1101011033
12Cuiabá1101000033
12Sport1101000033
14Ponte Preta0100112-10
15Atlético-GO0100101-10
16Náutico0100101-10
17América-MG0100113-20
18Novorizontino0100113-20
19Juventude0100102-20
20Fortaleza0100104-40

A vitória fora de casa na estreia representa um início positivo para o Londrina na Série B. O resultado fortalece a confiança da equipe para a sequência da competição, especialmente com o próximo jogo sendo disputado diante da torcida.