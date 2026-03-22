COP15: Marina Silva destaca importância da cooperação internacional

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), realizada em Campo Grande (MS), representa uma oportunidade para que líderes globais demonstrem que a cooperação pode superar desafios geopolíticos contemporâneos.

Reunião Mundial pela Biodiversidade

O encontro reúne representantes de 132 países e da União Europeia, signatários da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. O objetivo é fortalecer a cooperação internacional para enfrentar desafios relacionados à conservação da biodiversidade que migra entre os países.

Mensagem de União

Durante o discurso de abertura da sessão de alto nível, Marina Silva destacou que, assim como a natureza não reconhece fronteiras, a cooperação internacional também deve ultrapassar barreiras em prol do bem comum. Ela enfatizou a necessidade de defesa do multilateralismo como forma de resolver problemas globais.

Impactos da Crise Climática

Marina Silva ressaltou que a crise climática e a perda de biodiversidade afetam diversos seres vivos, incluindo milhões de seres humanos, especialmente os mais vulneráveis. Ela citou dados da Cepal indicando o aumento da pobreza extrema na América Latina desde a última COP da CMS na região.

Programação da COP15

A COP15 da CMS inicia oficialmente nesta segunda-feira (23) e segue até domingo (29) em Campo Grande. A programação inclui plenárias, apresentações científicas e reuniões técnicas na Zona Azul, além de atividades abertas ao público sobre biodiversidade e mudanças climáticas.