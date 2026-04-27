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Quartas Criativas apresenta ‘Memórias de Emília’ na Biblioteca Infantil de Londrina

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Atualizado: 27 de abril de 2026 22:08

O projeto Quartas Criativas realiza nesta quarta-feira (29) duas sessões especiais de contação de histórias na Biblioteca Especializada Infantil, localizada na Praça 1º de Maio, 110, no centro de Londrina. As atividades acontecem às 10h e às 14h30, são gratuitas e abertas ao público de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia.

Nesta edição, a história escolhida é “Memórias de Emília”, obra de Monteiro Lobato. O livro apresenta a boneca Emília narrando suas memórias ao Visconde de Sabugosa, relembrando aventuras marcantes e temas como vida, morte e viagens, sempre com muita imaginação e senso crítico.

A contação será realizada pela professora Renata Suzue, especialista em atividades literárias para o público infantil. Ela destaca a importância da personagem Emília como símbolo de força feminina e pensamento crítico, incentivando as crianças a expressarem suas opiniões e buscarem seus direitos.

Após a história, será promovida uma oficina de artes plásticas utilizando materiais reaproveitáveis, onde os participantes poderão criar sua própria Emília de papel. Para participar, é necessário levar papéis coloridos, cola branca, tesoura sem ponta e caixinhas de papel, como de remédios ou pasta de dente.

Crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas pelos pais. Grupos maiores, como escolas e centros de convivência, precisam agendar participação pelo telefone (43) 3371-6603. O Quartas Criativas é uma ação da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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