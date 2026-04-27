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Cambé promove Desafio de Vôlei de Praia no Dia do Trabalhador

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 27 de abril de 2026 18:08

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), realizará o I Desafio do Dia do Trabalhador de Vôlei de Praia no dia 1º de maio. O evento ocorre das 8h30 às 16h e busca incentivar a prática esportiva e a integração da comunidade local.

A competição será aberta para equipes masculinas e femininas, com atletas a partir de 15 anos. Cada equipe pode ter até quatro integrantes, incluindo um reserva, sendo obrigatório pelo menos três jogadores em quadra para iniciar as partidas.

As inscrições são limitadas a 10 equipes por chave (Ouro e Prata) e devem ser feitas online nos dias 28 e 29 de abril, até as 11h, pelos canais oficiais da SEMEL. Para validar a inscrição, cada atleta deve doar 1kg de alimento não perecível no dia do evento, reforçando o caráter solidário da ação.

O torneio será disputado em sistema de eliminatória simples, com partidas de um set de 20 minutos cronometrados. Em caso de empate no tempo regulamentar, o jogo segue até que uma equipe conquiste dois pontos de vantagem. Equipes ausentes serão eliminadas e os atletas podem ser suspensos das atividades da SEMEL por até um ano.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e medalhas. A programação dos confrontos será divulgada em 30 de abril. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3174-0275 ou pelo e-mail semecambe@yahoo.com.br. As inscrições devem ser feitas pelo link oficial disponibilizado pela SEMEL.

Fonte: semecambe.wordpress.com

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