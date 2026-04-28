Brasil conquista quatro ouros e cinco pratas na abertura da Copa do Mundo de Boxe

O Brasil se destacou na etapa inicial da Copa do Mundo de Boxe, realizada em Foz do Iguaçu, encerrando a competição no topo do quadro de medalhas entre 50 países participantes. Os pugilistas brasileiros conquistaram quatro medalhas de ouro e cinco de prata, superando o desempenho do ano anterior.

Entre os campeões, Luiz Oliveira, conhecido como Bolinha, venceu o norte-americano Sallin Ellis Bay na categoria até 60 kg. Yuri Falcão também garantiu ouro ao superar o japonês Nishiyama Shion nos 65 kg. Wanderley Pereira, o Holyfield, conquistou a medalha de ouro nos 80 kg ao derrotar o croata Gabrijel Veočić. Isaías Filho, apelidado de Samurai, venceu o espanhol Enmanuel Reyes e ficou com o ouro nos 90 kg.

O Brasil ainda levou cinco pratas. No masculino, Kauê Belini (85 kg), Kaian Reis (70 kg) e Thauan Silva (75 kg) ficaram em segundo lugar em suas categorias. No feminino, Rebeca Lima (60 kg) e Bárbara Santos (75 kg) também subiram ao pódio com a prata.

Esta foi a segunda vez consecutiva que Foz do Iguaçu sediou a etapa inicial do torneio, organizado pela Federação Internacional de Boxe (World Boxing). O evento reuniu mais de 400 atletas, número recorde para uma única etapa. A próxima fase está marcada para junho, em Guiyang, na China, e as finais acontecerão em Tashkent, Uzbequistão, entre novembro e dezembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br