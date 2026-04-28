Brasil lidera etapa da Copa do Mundo de Boxe com quatro ouros e cinco pratas

O Brasil se destacou na abertura da Copa do Mundo de Boxe, realizada em Foz do Iguaçu, conquistando o topo do quadro de medalhas entre 50 países participantes. A equipe brasileira garantiu quatro medalhas de ouro e cinco de prata, superando o desempenho do ano anterior.

O destaque entre os brasileiros foi Luiz Oliveira, conhecido como Bolinha, que venceu o norte-americano Sallin Ellis Bay por 5:0 na final da categoria até 60 kg. Yuri Falcão, do Espírito Santo, também subiu ao lugar mais alto do pódio após superar o japonês Nishiyama Shion nos 65 kg, com vitória por 4:1.

Outros ouros vieram com Wanderley Pereira, o Holyfield, que derrotou o croata Gabrijel Veočić nos 80 kg, e Isaías Filho, o Samurai, que venceu o espanhol Enmanuel Reyes na final dos 90 kg. Ambos garantiram vitórias unânimes dos juízes.

O Brasil ainda conquistou cinco medalhas de prata. Entre os homens, Kauê Belini (85 kg), Kaian Reis (70 kg) e Thauan Silva (75 kg) ficaram com o segundo lugar. No feminino, Rebeca Lima (60 kg) e Bárbara Santos (75 kg) também garantiram a prata.

A competição, organizada pela Federação Internacional de Boxe, reuniu mais de 400 atletas, um recorde para o evento. Foz do Iguaçu sediou a etapa pelo segundo ano seguido. A próxima fase será em junho, na China, e as finais estão previstas para novembro, no Uzbequistão.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br