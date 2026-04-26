Fluminense vence Mixto-MT fora de casa e sobe na tabela do Brasileirão Feminino

O Fluminense conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Mixto-MT por 2 a 0, em partida realizada na noite de domingo (26) no estádio Dutrinha, em Cuiabá. Com o resultado, o time carioca chegou a 14 pontos e agora ocupa a 6ª posição na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

A equipe tricolor abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, com um chute forte da atacante Lelê. No segundo tempo, aos 10 minutos, Keké ampliou a vantagem após receber um lançamento de Raquel Fernandes e finalizar com precisão, sem chances para a goleira Nágila.

O Mixto-MT, que segue com seis pontos, permanece na 13ª colocação da competição. O resultado mantém o Fluminense na briga pelas primeiras posições do campeonato.

Na mesma rodada, o Bragantino empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro no estádio Benitão, em Rio Claro. Com o empate, o Cruzeiro ficou em 8º lugar com 13 pontos e o Bragantino em 10º, somando 11 pontos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br