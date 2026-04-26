Inhotim comemora 20 anos com novas obras e reforça integração entre arte e natureza

O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, deu início às celebrações de seus 20 anos neste sábado (25) com a inauguração de três novas obras: Contraplano, de Lais Myrrha, Dupla Cura, de Dalton Paula, e Tororama, de Davi de Jesus Nascimento. O museu, reconhecido como o maior a céu aberto da América Latina, destaca-se por reunir obras de artistas nacionais e internacionais em meio a uma vasta coleção botânica.

Segundo a diretora artística Júlia Rebouças, as novas obras reforçam o compromisso do Inhotim em unir arte, natureza e educação. Ela destaca que cada instalação propõe reflexões sobre o território, a relação do público com o espaço e temas contemporâneos, dialogando com a trajetória do museu ao longo das últimas duas décadas.

A escultura Contraplano, posicionada em um dos pontos mais altos do museu, faz referência ao edifício de Oscar Niemeyer na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Construída com concreto armado e aço inoxidável, a obra de Lais Myrrha propõe uma reflexão sobre a influência da arquitetura moderna na paisagem e na mineração local.

Já a exposição Dupla Cura, de Dalton Paula, ocupa a Galeria Mata e apresenta cerca de 120 obras, incluindo pinturas, fotografias, vídeos e instalações. A mostra aborda temas como ancestralidade, memória e cultura afro-brasileira, sendo considerada a maior exposição individual do artista no Brasil.

Na Galeria Nascente, a instalação Tororama, de Davi de Jesus Nascimento, reúne pinturas, um vídeo gravado nas Cavernas do Peruaçu e carrancas esculpidas pelo Mestre Expedito. O trabalho é inspirado no Rio São Francisco e nas raízes familiares do artista, trazendo elementos da cultura popular e da vivência ribeirinha.

O Inhotim está situado a 60 quilômetros de Belo Horizonte e ocupa uma área de 140 hectares, onde mais de 1.800 obras de 280 artistas de 43 países são exibidas em meio a jardins botânicos com espécies raras. Fundado em 2006, o museu é mantido por doações, bilheteria e eventos, oferecendo aos visitantes uma experiência única que combina arte e natureza.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br