Tiros interrompem jantar de Trump com jornalistas em Washington

Na noite de sábado (25), um homem efetuou disparos nas proximidades de um hotel em Washington, onde ocorria um jantar com o ex-presidente Donald Trump e correspondentes da Casa Branca. O evento foi interrompido rapidamente após os tiros, e tanto Trump quanto a primeira-dama Melania foram retirados do local pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

O suspeito dos disparos foi detido pelas autoridades, mas sua identidade ainda não foi divulgada. De acordo com informações da agência Reuters, o homem chegou a atirar contra um agente do Serviço Secreto, que não se feriu devido ao colete à prova de balas que utilizava.

Testemunhas relataram também terem ouvido explosões nas imediações do hotel, aumentando a tensão no local. Entre os presentes no jantar estavam o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, que também foram retirados em segurança.

Após o incidente, Donald Trump concedeu uma entrevista coletiva na Casa Branca, classificando o autor dos disparos como um “lobo solitário”. O Serviço Secreto, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre o suspeito ou as motivações do ataque.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br