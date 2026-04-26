Gabriel Medina e Luana Silva conquistam vice-campeonato em etapa australiana do Mundial de Surfe

Os surfistas brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva ficaram com o segundo lugar nas finais da etapa de Margaret River, na Austrália, válida pelo Circuito Mundial de Surfe. As decisões aconteceram na madrugada deste domingo (26), marcando o retorno de Medina às finais após se recuperar de uma lesão no ombro que o afastou da temporada anterior.

Na disputa masculina, Gabriel Medina, tricampeão mundial e medalhista olímpico, enfrentou o australiano George Pittar, de 23 anos. Pittar levou a melhor com 15,17 pontos contra 12,46 do brasileiro. Apesar do resultado, Medina assumiu a liderança do ranking mundial masculino após a etapa.

Entre as mulheres, Luana Silva, de 21 anos, também garantiu o vice-campeonato ao ser superada pela norte-americana Lakey Peterson, que venceu por uma diferença apertada: 12,23 a 11,83 pontos. Com o resultado, Luana alcançou a quarta posição no ranking mundial feminino.

Esta foi a terceira vez que Luana Silva chegou à final de uma etapa do Circuito Mundial. Em 2025, ela também foi vice-campeã em Saquarema, no Brasil, e em Bells Beach, na Austrália.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br