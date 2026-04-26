Lula condena ataque a tiros em evento com Donald Trump nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou repúdio ao ataque a tiros ocorrido durante um evento com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, no sábado (25). Lula expressou solidariedade a Trump, à primeira-dama Melania Trump e aos demais presentes no jantar com correspondentes, destacando que o Brasil rejeita firmemente qualquer ato de violência política.

O incidente aconteceu enquanto Trump participava de um jantar com jornalistas que acompanham a Casa Branca. Segundo relatos, tiros foram disparados nas proximidades do local, levando à retirada rápida de Trump e Melania pelo Serviço Secreto norte-americano. O suspeito do ataque foi detido, mas sua identidade ainda não foi divulgada.

Durante a ação, um agente do Serviço Secreto foi atingido, mas foi protegido por um colete à prova de balas. Testemunhas relataram ainda ter ouvido explosões próximas ao hotel onde o evento era realizado. O vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio também estavam presentes e foram retirados em segurança.

Após o ocorrido, Trump concedeu uma entrevista coletiva na Casa Branca, classificando o autor dos disparos como um “lobo solitário”. O Serviço Secreto dos Estados Unidos não forneceu informações adicionais sobre o suspeito até o momento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br