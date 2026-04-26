Inauguração do Parque Papa João Paulo II marca novo espaço de lazer em Cambé

A cidade de Cambé passou a contar oficialmente com um novo espaço público de lazer e convivência. Foi inaugurado o Parque Papa João Paulo II, local destinado à prática de atividades físicas, entretenimento e integração social da população.

Durante a cerimônia, autoridades destacaram a importância do espaço para a qualidade de vida dos moradores. A deputada federal Luísa Canziani ressaltou que o parque representa um ambiente voltado à convivência familiar e ao bem-estar social.

Segundo ela, em meio à rotina cada vez mais conectada digitalmente, locais como o parque permitem que as pessoas se reconectem presencialmente, seja por meio do esporte, da música ou do convívio com amigos e familiares. A parlamentar também destacou o simbolismo do espaço, que homenageia nomes importantes da história local.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, afirmou que o parque reflete o objetivo da gestão municipal de oferecer mais qualidade de vida à população. De acordo com ele, o local foi planejado para atender trabalhadores e famílias que buscam momentos de lazer e descanso.

O espaço conta com pista de caminhada e áreas amplas para atividades físicas e recreativas. A proposta, segundo o prefeito, é que o parque seja utilizado de forma democrática por toda a população.

Ainda conforme a administração municipal, o local anteriormente apresentava problemas como abandono, descarte irregular de lixo e ocorrências ambientais. Com a revitalização, a área foi transformada em um ambiente estruturado e voltado ao uso público.

O investimento na primeira fase da obra foi de aproximadamente R$ 3 milhões, com recursos próprios do município. A prefeitura informou ainda que o projeto prevê uma segunda etapa, que deve incluir novos equipamentos públicos, com recursos em fase de captação.

A expectativa é que o parque também contribua para o fortalecimento do turismo local, atraindo visitantes de outras cidades e movimentando a economia da região.