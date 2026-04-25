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Suspeito morre em confronto com a PM e ônibus sofre acidente na PR-445, perto da Warta

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Atualizado: 25 de abril de 2026 18:51

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Um homem morreu após um confronto armado com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite de sexta-feira (24), na rodovia PR-445, nas proximidades do distrito da Warta, em Londrina.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito conduzia um veículo VW Polo branco quando desobedeceu a uma ordem de parada por volta das 23h45. Durante a tentativa de abordagem, o motorista teria reagido, momento em que houve troca de tiros. O homem foi atingido e morreu ainda dentro do veículo, antes da chegada do socorro.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas, porém, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito.

Ônibus sai da pista durante ocorrência

Enquanto o atendimento da ocorrência estava em andamento, um segundo incidente foi registrado no mesmo trecho da rodovia. Um ônibus de turismo que transportava cerca de 40 passageiros, com destino a Foz do Iguaçu, precisou realizar uma manobra brusca para evitar colisão com uma viatura policial que operava na pista.

Durante a manobra, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da rodovia e colidisse contra um barranco às margens da pista.

Apesar do impacto, a empresa responsável pelo coletivo informou que não houve feridos. Todos os passageiros foram retirados do ônibus com segurança.

Atendimento e investigação

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual. O trânsito no trecho ficou lento durante a madrugada devido à movimentação das equipes de atendimento.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Até o momento, a identidade oficial não havia sido divulgada. A arma que estaria em posse do homem foi apreendida e será analisada no decorrer das investigações.

Os passageiros do ônibus permaneceram no local até a chegada de outro veículo para continuidade da viagem.

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