Motoristas devem se preparar: pedágio eletrônico começa em maio no Norte do PR

A cobrança do pedágio eletrônico nas rodovias do Norte do Paraná terá início no dia 4 de maio, conforme informado pela concessionária responsável. A medida abrange trechos importantes da região, incluindo o pórtico de Rolândia/Arapongas, na BR-369, além de pontos em Jataizinho (BR-369), Mandaguari (BR-376) e Presidente Castelo Branco (BR-376).

A região de Rolândia, cidade vizinha de Cambé e Londrina, está entre os principais locais impactados pela nova forma de cobrança, que será realizada por meio de sistema eletrônico, sem a necessidade de praças físicas de pedágio.

Até o início da cobrança, os equipamentos seguem em operação assistida, fase utilizada para testes e adaptação dos motoristas ao novo modelo.

💳 Formas de pagamento

Os motoristas poderão realizar o pagamento das tarifas de três maneiras:

Aplicativo ou site do Pedágio Eletrônico EPR Paraná, com cadastro para acompanhamento das passagens e quitação dos valores;

Pontos físicos, como os totens disponíveis nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU);

Unidades itinerantes, que percorrem as rodovias para atendimento presencial.

📉 Descontos para usuários

Motoristas que utilizarem TAG (etiqueta eletrônica instalada no veículo) terão direito a 5% de desconto automático por passagem. Além disso, usuários frequentes poderão obter reduções progressivas, que podem chegar a até 93%, conforme a quantidade de viagens realizadas no mesmo trecho.

🏍️ Isenção

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas estão isentas da cobrança de pedágio.

📊 Valores por trecho

Os valores das tarifas variam conforme o tipo de veículo e o número de eixos. No trecho de Rolândia/Arapongas (BR-369), por exemplo, a tarifa para automóveis com dois eixos simples é de R$ 10,50.

Já em outros pontos da região, como:

Presidente Castelo Branco (BR-376): tarifas a partir de R$ 13,50;

Mandaguari (BR-376): valores iniciais de R$ 9,90;

Jataizinho (BR-369): tarifas a partir de R$ 17,10.

Os valores aumentam conforme a categoria e a quantidade de eixos dos veículos.

📞 Atendimento

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 369 0376, que também funciona via WhatsApp para atendimento ao público.