Juventude vence Londrina e afunda Tubarão na Série B

Juventude vence Londrina e empurra equipe para zona de rebaixamento na Série B

O Juventude venceu o Londrina por 1 a 0 na noite deste sábado, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado no Estádio Alfredo Jaconi.

O único gol da partida foi marcado por MP, aos 45 minutos do primeiro tempo, após finalização dentro da área. O resultado garantiu ao Juventude a vice-liderança da competição, com 10 pontos, ficando a um ponto do líder Vila Nova.

Já o Londrina permanece com cinco pontos e ocupa a 17ª colocação, entrando na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo com equilíbrio e gol no fim

A partida começou com leve domínio do Juventude, que criou as primeiras oportunidades. Logo aos quatro minutos, Alan Kardec finalizou com perigo, mas o goleiro Maurício fez a defesa.

Com o passar do tempo, o Londrina conseguiu equilibrar as ações e chegou a controlar parte do jogo. No entanto, nos minutos finais da primeira etapa, MP recebeu dentro da área após troca de passes com Alan Kardec e marcou o gol que definiu o placar.

Londrina pressiona, mas não consegue empate

No segundo tempo, o Londrina voltou mais ofensivo e passou a pressionar em busca do empate. Iago Teles levou perigo logo no início da etapa final.

O Juventude adotou uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques. Mesmo com maior posse de bola, o Londrina não conseguiu converter as chances em gol.

Na reta final, Luan Martins teve uma boa oportunidade, mas parou em defesa do goleiro Maurício Kozlinski. Nos acréscimos, Alan Kardec ainda finalizou, mas a bola foi bloqueada pela defesa.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Londrina chega ao quinto jogo consecutivo sem vitória na Série B, aumentando a pressão sobre a equipe. Nas redes sociais, torcedores passaram a pedir a saída do técnico Allan Aal.

Pela sétima rodada da competição, as duas equipes voltam a campo no dia 3 de maio. O Juventude enfrenta o Atlético-GO, às 18h30, no Estádio Antônio Accioly. Já o Londrina joga contra o Operário-PR, às 16h, no Estádio Germano Krüger.

Foto: Fernando Alves/E.C.Juventude