Polícia Militar prende suspeito e apreende veículo adulterado após perseguição em Cambé

Na tarde de segunda-feira, 14 de julho de 2025, uma ação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão de um homem e na apreensão de um veículo adulterado no Jardim Tarobá, em Cambé. A ocorrência mobilizou a equipe RPA da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), pertencente ao 2º CRPM.

De acordo com o relatório policial, a ação teve início após denúncia repassada pela Agência Local de Inteligência (ALI), indicando que um veículo Nissan Sentra branco estaria vindo em direção a Cambé possivelmente transportando itens ilícitos. Durante patrulhamento intensificado na região, os policiais identificaram o carro circulando em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas nas proximidades da empresa Parada da Panela.

Ao tentarem realizar a abordagem com sinais sonoros e visuais, o condutor inicialmente parou o veículo. No entanto, em seguida, arrancou bruscamente e tentou jogar o carro contra um dos policiais. Diante da ameaça iminente, foram efetuados seis disparos de arma de fogo com o objetivo de cessar a agressão. O veículo desviou para a calçada e iniciou fuga pela Rua Esperança, dando início a um acompanhamento tático.

Próximo ao Posto Cambé, um dos ocupantes saltou do carro ainda em movimento e fugiu em direção a uma pastelaria. Por receio de que o indivíduo estivesse armado, a equipe concentrou esforços na captura do mesmo. O suspeito, identificado como A.C.S., rendeu-se com as mãos ao alto e foi detido. Em conformidade com a Súmula 11 do STF, o