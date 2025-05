Cambé participa do Dia D de Multivacinação Estadual neste sábado com foco na vacinação contra a gripe

CAMBÉ – A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, aderiu ao Dia D de Multivacinação promovido pelo Governo do Estado do Paraná e realizará neste sábado, 10 de maio de 2025, uma ampla ação de imunização em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O atendimento será realizado das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

O objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal da população, com destaque para a vacina da Influenza (gripe). No entanto, também serão ofertadas vacinas de rotina, a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, além da coleta de exames preventivos do câncer de colo do útero para mulheres.

A iniciativa também inclui a atualização da caderneta de vacinação. Para receber os atendimentos, é necessário apresentar um documento com foto, o Cartão SUS e a carteira de vacinação.

Grupos prioritários para a vacina contra a gripe

Fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe os seguintes grupos:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes

Idosos

Puérperas

Indígenas e quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde e da educação

Profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo

Trabalhadores portuários e dos Correios

População privada de liberdade e servidores do sistema prisional

Adolescentes em medidas socioeducativas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Baixa cobertura vacinal preocupa autoridades

Desde o início da campanha nacional de vacinação, em 1º de abril, Cambé atingiu apenas 19,37% do público-alvo estimado em 43.614 pessoas. Os índices são especialmente baixos entre:

Crianças de 6 meses a 2 anos: 11,04%

Crianças de 2 a 6 anos: 5,57%

Gestantes: 30,49%

Idosos: 29,34%

A meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura em cada grupo prioritário.

Em relação à vacina contra a dengue, destinada ao público de 10 a 14 anos, a cobertura atual é de 44,3%, também distante da meta estabelecida.

Vacinação nas escolas como estratégia complementar

Além dos mutirões aos sábados, a Secretaria de Saúde de Cambé iniciou um programa de vacinação nas escolas da rede pública, com o apoio das equipes das UBS. A ação contempla as Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Estaduais.

O trabalho começa com a avaliação das cadernetas de vacinação, tanto de alunos quanto de profissionais da educação. Após a autorização dos responsáveis, serão aplicadas vacinas como:

Influenza (gripe)

Febre Amarela

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Meningocócica ACWY (meningite)

HPV

dT (difteria e tétano)

Até o momento, foram analisadas 78 cadernetas de alunos e 11 de profissionais da educação.

Convocação à população

A enfermeira Bárbara Radigonda, responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica de Cambé, reforça a importância da ação. “Nossa cobertura vacinal está muito baixa. Precisamos intensificar a vacinação para garantir a proteção da nossa população. Neste sábado, estaremos com todas as vacinas de rotina, vacina da dengue e também a coleta de exame preventivo. Chamamos todos a aproveitarem essa oportunidade”, destacou.

A orientação é que os moradores procurem a UBS mais próxima de sua residência, com os documentos em mãos, para atualizar sua situação vacinal e contribuir para a proteção coletiva.