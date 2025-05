Colisão transversal entre carro e motocicleta deixa um ferido na PR-170 em Arapongas

ARAPONGAS – A Polícia Militar do Paraná, por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Rolândia, atendeu um sinistro de trânsito do tipo abalroamento transversal na tarde desta terça-feira, 6 de maio de 2025, na rodovia PR-170, no km 130+500, em trecho localizado no município de Arapongas.

O acidente envolveu dois veículos: um VW Santana, com placas de Cambira (PR), conduzido por A.A.P., de 45 anos, que saiu ileso, e uma motocicleta Yamaha Crosser Z, com placas de Apucarana (PR), conduzida por S.B.P., de 70 anos. O motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cambira para atendimento médico.

De acordo com os dados apurados no local e com base na declaração do condutor do automóvel, o VW Santana realizava a travessia da via no momento em que houve a colisão com a motocicleta, que trafegava no sentido Novo Itacolomi a Apucarana. A pista é simples, em curva, com faixa dupla contínua, e o tempo no momento do acidente era bom.

Ambos os veículos foram liberados no local após o atendimento da ocorrência. O trecho da rodovia onde ocorreu o sinistro requer atenção redobrada dos condutores devido às características de visibilidade e sinalização.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância do respeito à sinalização viária e à velocidade compatível, especialmente em trechos de curva com faixa contínua, onde as ultrapassagens e manobras de conversão ou travessia devem ser evitadas.