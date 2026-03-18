Polícia Federal prende jovem com R$ 1,2 mil em cédulas falsas recebidas pelos Correios em Arapongas

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (18), um jovem de 20 anos na cidade de Arapongas, no norte do Paraná, no momento em que ele recebia uma encomenda postal contendo cédulas falsas adquiridas pela internet.

De acordo com as informações oficiais, a encomenda estava endereçada ao próprio investigado e continha o valor total de R$ 1.210,00 em notas falsificadas. Entre as cédulas apreendidas, foram identificadas 35 notas de R$ 20,00 e 51 notas de R$ 10,00, todas com diferentes números de série.

O suspeito, que atua como auxiliar de produção em uma empresa de estofados e não possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante no momento do recebimento da encomenda. Após a abordagem, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

Atualmente, o jovem permanece à disposição da Justiça Federal em Londrina.

Durante a ação, os agentes também apreenderam o telefone celular do investigado, que passará por perícia técnica. A análise do aparelho poderá contribuir para o aprofundamento das investigações, especialmente em relação à origem das cédulas falsas e possíveis conexões com outros envolvidos.

⚠️ Alerta para circulação de dinheiro falso

A Polícia Federal emitiu um alerta à população e aos comerciantes sobre a possibilidade de aumento na circulação de cédulas falsas, principalmente de pequeno valor, como notas de R$ 10,00 e R$ 20,00.

Segundo a corporação, há indícios de que esse tipo de dinheiro esteja sendo utilizado com maior frequência em transações cotidianas, o que amplia o risco de prejuízos financeiros para consumidores e empresários.

Diante desse cenário, a orientação é para que a população redobre a atenção ao manusear dinheiro em espécie. Entre os principais pontos de verificação estão:

Textura do papel;

Presença de marca-d’água;

Faixa holográfica;

Registro coincidente.

Em situações de suspeita quanto à autenticidade das cédulas, a recomendação é não aceitar o dinheiro e, sempre que possível, comunicar imediatamente às autoridades competentes.

A Polícia Federal também orienta que comerciantes instruam seus funcionários para a conferência cuidadosa das notas recebidas, especialmente em horários de maior movimento.

A colaboração da população é considerada essencial para reduzir a circulação de dinheiro falso e garantir maior segurança nas relações comerciais.