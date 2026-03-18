Plano Decenal do Esporte é Apresentado na Assembleia Legislativa

O governo estadual apresentou o Plano Decenal do Esporte, documento que traça as diretrizes para o desenvolvimento esportivo nos próximos dez anos. O plano enfatiza o crescimento do esporte e do paradesporto, visando à formação de atletas de alto rendimento.

Foco na Formação de Atletas

Uma das prioridades do plano é a qualificação de atletas, com estratégias para identificar e desenvolver talentos em diversas modalidades esportivas. A intenção é criar uma base sólida que permita aos esportistas alcançar níveis competitivos elevados.

Qualificação de Profissionais

O plano também visa a capacitação de profissionais que atuam no setor esportivo, incluindo treinadores e gestores. Cursos e workshops serão promovidos para garantir que esses profissionais estejam atualizados com as melhores práticas.

Fortalecimento da Gestão Municipal

Outro ponto crucial do plano é o fortalecimento da gestão esportiva nos municípios. O objetivo é garantir que as cidades tenham estruturas adequadas e políticas efetivas para impulsionar o esporte localmente.