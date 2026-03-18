Fazenda Retira Proposta de Socorro a Bancos em Crise do Projeto de Lei

A equipe econômica do governo federal decidiu retirar um dos pontos mais polêmicos do projeto de lei que visa aprimorar os mecanismos de intervenção do Banco Central em instituições financeiras em crise. A mudança envolve a exclusão da possibilidade de utilização de recursos públicos para socorrer bancos em dificuldades, uma medida que enfrentava forte resistência entre os parlamentares, incluindo membros do PT.

Decisão Governamental

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto agora está ‘maduro’ e pode avançar no Congresso Nacional. O governo optou por suprimir o trecho sobre o uso de dinheiro público, pois o projeto já prevê outros mecanismos para lidar com situações extremas em bancos.

Mudança de Rumo

A retirada do dispositivo marca uma mudança na posição da equipe econômica, que anteriormente defendia o apoio da União como parte do modelo de resolução. A revisão foi motivada pela dificuldade de aprovação no Congresso e pelas críticas relacionadas ao uso de dinheiro público sem o aval legislativo.

Regras do Projeto

Apresentado em 2019, o projeto busca modernizar os mecanismos para lidar com crises no sistema financeiro. A lógica é priorizar soluções de mercado antes de qualquer intervenção estatal, incluindo um regime de estabilização para intervenção preventiva do Banco Central, o mecanismo de ‘bail-in’ com absorção de prejuízos por investidores, a conversão de dívidas em ações e a criação de um fundo financiado pelo próprio sistema financeiro.

Despedida de Haddad

Na última semana no cargo, Haddad reuniu-se com os presidentes do Senado e da Câmara. Ele destacou que os encontros serviram para agradecer o apoio durante sua gestão e se despedir do cargo. Segundo o ministro, o avanço da agenda econômica contou com a parceria do Congresso ao longo do período.