PRF prende motorista bêbado após acidente na BR-369 em Arapongas que matou adolescente de 16 anos

PRF prende motorista bêbado após acidente na BR-369 em Arapongas que matou adolescente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite deste sábado (28), por volta das 21h30, um homem de 35 anos após um grave sinistro de trânsito no km 197 da BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná. O caso resultou na morte de um adolescente de 16 anos, sobrinho do condutor, além de deixar um policial rodoviário federal ferido.

De acordo com a PRF, a equipe atendia um acidente ocorrido cerca de 40 minutos antes no mesmo local, que já estava devidamente sinalizado com viaturas, cones e dispositivos luminosos em ambos os sentidos da rodovia.

Durante o atendimento, um veículo GM/Astra que seguia no sentido Apucarana a Arapongas realizou uma frenagem brusca, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu contra um Ford/Focus que aguardava remoção.

Com o impacto, o veículo atingido foi arremessado contra um policial rodoviário federal que atuava na ocorrência. Trabalhadores da concessionária responsável pela rodovia, que também estavam no local, quase foram atingidos.

O agente sofreu lesão grave no membro inferior, com fratura na fíbula, sendo socorrido por equipes da concessionária.

Adolescente não resiste aos ferimentos

No veículo que causou o acidente estavam o motorista e um adolescente de 16 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas. Apesar dos esforços médicos, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor também ficou ferido e foi levado para atendimento médico.

Motorista apresentava sinais de embriaguez

Após receber atendimento hospitalar, o motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,40 mg/L de álcool por litro de ar expelido, valor que caracteriza crime de embriaguez ao volante, conforme a legislação de trânsito.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, homicídio culposo e lesão corporal culposa.

O homem permanece internado sob custódia policial e, após receber alta médica, será encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais.