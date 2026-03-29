Despedida na Ilha do Mel com Shows de Lagum e Maneva

Os grupos Lagum e Maneva encerraram a temporada do Verão Maior Paraná com apresentações marcantes na Ilha do Mel. O evento reuniu uma grande quantidade de pessoas, celebrando o fim de semana com muita música e energia positiva.

Encerramento da Temporada

A Ilha do Mel foi palco de um encerramento memorável para a edição deste ano do Verão Maior. Os shows de Lagum e Maneva aconteceram em um ambiente descontraído, proporcionando uma experiência única para os presentes.

Impacto e Números

Com um total de 38 apresentações, o evento atraiu aproximadamente 2,5 milhões de pessoas para o litoral do Paraná, consolidando-se como a maior edição do Verão Maior até hoje.