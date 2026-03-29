Ancelotti Testa Novas Formações para Amistoso contra a Croácia

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comandou no último domingo (29) um treino preparatório para o amistoso contra a Croácia. A atividade contou com todos os jogadores, incluindo Vinicius Júnior, que havia sido poupado do treino anterior por dores na coxa.

Mudanças na Escalação

Após a derrota para a França por 2 a 1, o Brasil enfrentará a Croácia na próxima terça-feira (31) no Camping World Stadium, em Orlando. Ancelotti realizou algumas mudanças na equipe titular para substituir os jogadores Raphinha e Wesley, que foram cortados devido a problemas musculares.

Novos Titulares

Luiz Henrique foi escalado no lugar de Raphinha, enquanto Ibañez assumiu a lateral direita. Outras alterações incluíram Marquinhos na zaga, Danilo no meio-campo e João Pedro no ataque. A formação titular ficou composta por Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Júnior.

Próximos Compromissos

Após o confronto com a Croácia, o Brasil ainda terá dois amistosos antes da Copa do Mundo. A equipe enfrentará o Panamá no Maracanã, no dia 31 de maio, e o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho.

Brasil na Copa do Mundo

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil está no Grupo C. A estreia será contra Marrocos, no MetLife Stadium, em 13 de junho. Seguem os confrontos contra o Haiti e a Escócia, nos dias 18 e 24 de junho, respectivamente.