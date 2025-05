Maë Home Decor inaugura no calçadão de Cambé com proposta sofisticada em decoração e utilidades para o lar

CAMBÉ – Um novo espaço voltado para o bom gosto, o aconchego e o estilo foi inaugurado no coração do centro de Cambé. A Maë Home Decor abriu suas portas no calçadão da cidade com uma proposta que une sofisticação, marcas renomadas e um atendimento pensado para quem valoriza um lar com identidade.

A loja apresenta uma seleção de produtos para cama, mesa e banho de marcas consagradas como Altenburg e Buddemeyer, além de uma curadoria exclusiva de itens de decoração para casa e escritório, ideais para quem busca ambientes personalizados e acolhedores.

Entre os diferenciais do novo espaço, a Maë Home Decor destaca o seu cantinho do café, utensílios refinados para servir com elegância e uma linha exclusiva de aromas que inclui velas artesanais, difusores de ambientes e águas de tecido — todos com assinatura própria da marca.

A proposta atende tanto ao público feminino quanto masculino, com produtos que agregam estilo, praticidade e personalidade à rotina. Cada detalhe da loja foi pensado para oferecer uma experiência sensorial completa, que transforma ambientes em verdadeiros refúgios de bem-estar.

A iniciativa reforça o desenvolvimento do comércio local e traz uma nova alternativa de consumo para os moradores da cidade. O Portal Cambé, por meio da coluna Bela Manchete, acompanhou de perto a inauguração e destaca o impacto positivo da loja na economia e na paisagem urbana do município.

A Maë Home Decor está localizada no calçadão central de Cambé e convida os cambeenses a conhecerem de perto o conceito de “Morar com Alma”, que guia toda a filosofia da marca.