Superlotação na UPA e no Pronto Atendimento 24h de Cambé preocupa autoridades de saúde

Cambé, 23 de maio de 2025 – A cidade de Cambé tem enfrentado, nos últimos dias, um aumento significativo na demanda por atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Pronto Atendimento 24 horas, gerando superlotação e longas esperas para os pacientes.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, a situação ocorre devido ao período epidemiológico atual, que sucede um surto de dengue e, atualmente, enfrenta um aumento expressivo nos casos de síndromes gripais e doenças respiratórias, como H1N1, além de registros de COVID-19, embora em menor proporção.

Segundo Talita, há uma preocupação em todo o Paraná, especialmente em relação à falta de leitos hospitalares para internação de crianças, consequência direta do aumento de quadros respiratórios. Ela afirma que o tema foi pauta de reuniões entre secretários municipais de saúde e o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que alertou sobre a necessidade urgente de reforçar as campanhas de vacinação.

🚩 Baixa cobertura vacinal agrava o cenário

Os índices de vacinação contra a gripe em Cambé estão muito abaixo da meta. Dados atualizados apontam que apenas 16% das crianças menores de seis anos e cerca de 38% dos idosos foram vacinados, quando a meta estabelecida é de 90% para esses grupos. Talita alerta que a baixa adesão à vacinação impacta diretamente na sobrecarga dos serviços de saúde, pois aumenta o número de casos de doenças que poderiam ser evitadas.

Atualmente, a vacinação está sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam das 7h às 19h, e também em escolas municipais, até o dia 30 de maio de 2025, mediante autorização dos pais. A recomendação é que todos levem a carteira de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão do SUS.

🔍 Diferença entre buscar atendimento na UBS e na UPA

A secretária esclareceu também que muitos casos que chegam à UPA poderiam ser resolvidos nas UBS. A orientação é que sintomas leves ou quadros crônicos, como início de resfriados, dores leves ou controle de doenças já conhecidas, sejam tratados nas unidades básicas. Já a UPA é destinada a casos de maior gravidade, como:

Febre alta persistente

Dores no peito (suspeita de infarto)

Ferimentos graves

Infecções severas (como infecção urinária com dor intensa)

Sintomas respiratórios graves, como tosse com sangue

As UBS de Cambé possuem profissionais médicos em todos os turnos e, segundo Talita, houve um reforço no número de consultas pediátricas disponíveis no mesmo dia, para tentar desafogar o atendimento na UPA, especialmente para crianças.

📢 A importância da prevenção

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais estratégias para reduzir a circulação dos vírus e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. A secretária também destaca que a colaboração da população em buscar, prioritariamente, as UBS para casos não urgentes é essencial para garantir um melhor atendimento para quem realmente precisa dos serviços de emergência.