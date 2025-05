Duas pessoas ficam feridas em colisão entre carro e motocicleta na Avenida Inglaterra em Cambé

Cambé, 22 de maio de 2025 – Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 15h15, na Avenida Inglaterra, nº 680, em frente à agência do Banco do Brasil, no município de Cambé.

De acordo com as informações, o acidente envolveu um automóvel modelo VW Gol 1.0 GIV, de cor cinza, e uma motocicleta Shineray XY125-6A, de cor branca. A colisão resultou em ferimentos leves nas duas ocupantes da motocicleta.

As vítimas foram identificadas como A.M.D.S, mulher de 36 anos, e N.M.G, menina de 11 anos. Ambas sofreram ferimentos leves e receberam os primeiros atendimentos no local.

Após a avaliação da equipe de socorro, as duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cambé para realização de exames e cuidados médicos complementares.

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos. As circunstâncias exatas do acidente não foram informadas até o momento.