Inscrições abertas para eleição do Conselho de Segurança Rural de Cambé

As inscrições para chapas interessadas em participar da eleição do Conselho de Segurança Rural de Cambé (CONSEG Rural) estão oficialmente abertas. Os interessados devem protocolar suas inscrições até às 18h do dia 5 de junho de 2025.

A documentação deve ser entregue presencialmente na Comissão Eleitoral, localizada na Rua da Proclamação, nº 112, Jardim Vila Rica, ou enviada por e-mail para rural11cipm@gmail.com, sendo obrigatório apresentar o comprovante de entrega ou a confirmação de recebimento.

Para efetivar a inscrição da chapa, é necessário apresentar o requerimento de inscrição, as fichas cadastrais individuais e as certidões de antecedentes criminais de todos os integrantes da chapa. Também são exigidos os seguintes documentos: cédula de identidade, comprovante de residência ou declaração que comprove atuação, trabalho, estudo ou representação em organizações relacionadas à segurança rural na área de abrangência do CONSEG.

A eleição será realizada no dia 25 de junho de 2025, das 9h às 11h, no Centro Cultural de Cambé, localizado na Rua Otto Gaertner, nº 210, Centro.

Para facilitar o processo, modelos de fichas e orientações para obtenção de certidões estão disponíveis por meio de QR Code divulgado no material oficial da comissão organizadora.