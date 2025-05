Secretaria de Trânsito de Cambé estuda melhorias para cruzamento da Rua Antonina com Avenida Parigot de Souza

A Secretaria de Trânsito de Cambé confirmou que está realizando estudos técnicos para avaliar possíveis melhorias no cruzamento da Rua Antonina com a Avenida Parigot de Souza, na região do Jardim Santo Amaro. O local tem sido cenário frequente de acidentes, incluindo uma colisão registrada na noite da última terça-feira (20), quando dois veículos colidiram e um deles acabou atingindo o muro de uma residência.

Em entrevista ao Portal Cambé, a secretária de Trânsito, Thays Kuchenbecker, explicou que, apesar de o cruzamento já contar com sinalização, a secretaria estuda formas de reforçar ainda mais as medidas de segurança no local, considerando o aumento no fluxo de veículos na região, que hoje possui condomínios, prédios e comércio em expansão.

“É um local que está cada vez mais adensado, então teve uma mudança no comportamento daquelas vias. Estamos desenvolvendo estudos para reforçar a sinalização, mas também é importante destacar que o cruzamento já é devidamente sinalizado”, afirmou Thays.

A secretária destacou ainda que, além das medidas técnicas, a mudança de comportamento dos motoristas é fundamental para evitar acidentes.

“Não depende só da sinalização. Precisamos de mais responsabilidade, mais atenção e respeito às regras de trânsito. Isso faz toda a diferença para a segurança viária”, reforçou.

A respeito de prazos, Thays informou que existe um grupo interno da secretaria responsável por avaliar e propor melhorias nos pontos críticos da cidade, incluindo este cruzamento. Apesar da burocracia dos processos públicos, o objetivo é agilizar o máximo possível a implementação de soluções.

Soluções como rotatórias, segundo ela, são difíceis de aplicar no local devido ao desnível entre as vias, mas outras alternativas estão sendo avaliadas. A secretária também reforçou que a colaboração da população e o respeito às sinalizações são essenciais, independentemente das intervenções que possam ser feitas.

O Portal Cambé segue acompanhando este caso e continuará atualizando a população sobre qualquer novidade referente ao cruzamento da Rua Antonina com Avenida Parigot de Souza e outros pontos críticos da cidade.