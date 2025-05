Acidente em cruzamento perigoso volta a gerar preocupação em Cambé

Na noite de terça-feira (20), um novo acidente foi registrado no cruzamento entre a Rua Antonina e a Rua Parigot de Souza, na região do Jardim Santo Amaro, em Cambé. A colisão envolveu duas caminhonetes, que, após o impacto, atingiram o muro de uma residência localizada na esquina.

Segundo relatos de moradores, este cruzamento é considerado um dos mais perigosos da cidade, com histórico recorrente de acidentes. A moradora Márcia da Silva, que teve sua casa atingida no acidente, relatou o susto que passou ao ouvir um forte estrondo enquanto realizava atividades de trabalho em sua residência.

“Eu estava em casa, quando de repente ouvi um barulho muito forte e logo depois uma fumaça tomou conta da frente do meu portão. O susto foi muito grande. Infelizmente, acidentes aqui são constantes. Há cerca de quinze dias aconteceu outro acidente grave no mesmo local”, relatou Márcia, bastante abalada.

Ainda segundo ela, a imprudência de motoristas, somada às características do local — que possui uma descida íngreme e uma via preferencial —, contribui para a frequência dos acidentes. Márcia destacou que, junto com outros moradores, já encaminhou vídeos e relatos para autoridades, na tentativa de que alguma medida seja tomada para melhorar a segurança no cruzamento.

“Estamos pedindo algo como um semáforo, um quebra-molas, qualquer coisa que ajude. Minha filha passa por aqui todos os dias para ir à faculdade, e eu já peço para ela mudar o trajeto sempre que possível. Todos estamos com medo, o movimento aqui aumentou muito, principalmente depois que abriram um mercado grande e surgiram novos prédios na região”, acrescentou.

De acordo com os moradores, há registros de mais de 20 acidentes no local em um curto período, todos documentados em câmeras de segurança da vizinhança.

A vítima deste acidente, o condutor de uma das caminhonetes, foi socorrida inicialmente para a UPA de Cambé e, posteriormente, transferida para a Santa Casa do município.

A situação reforça o apelo da comunidade local para que as autoridades competentes adotem medidas urgentes visando a segurança viária no cruzamento da Rua Antonina com a Rua Parigot de Souza, antes que acidentes ainda mais graves aconteçam.