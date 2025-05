Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de taxista em Cambé; quatro pessoas foram indiciadas

Cambé, 23 de maio de 2025 – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial que investigava o latrocínio que vitimou o taxista José Carlos Rossi, de 70 anos, ocorrido no dia 22 de abril de 2025, no município de Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com a PCPR, quatro pessoas foram presas preventivamente, acusadas de participação no crime que chocou a comunidade. As investigações revelaram que os suspeitos planejaram o crime com antecedência.

Segundo informações repassadas pelo delegado Jayme José de Souza Filho, o grupo abordou o taxista simulando uma corrida com destino à cidade de Londrina. Durante o trajeto, em uma região de pouco movimento, os indivíduos anunciaram o assalto, agrediram a vítima e a colocaram no porta-malas do próprio veículo.

Posteriormente, o taxista foi levado até uma área rural de Cambé, onde foi morto com agressões físicas e golpes de barra de ferro. Após o crime, os suspeitos fugiram levando o veículo da vítima e, ao longo do caminho até o interior de São Paulo, venderam objetos pessoais e acessórios do carro. O celular do taxista foi trocado por drogas.

O veículo foi localizado pela Polícia Civil em Botucatu (SP), onde os quatro suspeitos foram encontrados e presos. Inicialmente, a prisão foi temporária e, em seguida, convertida em prisão preventiva.

🔍 Crime foi premeditado

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o crime foi planejado. Um casal envolvido já havia solicitado corridas com o taxista em ocasiões anteriores, estabelecendo uma relação de confiança para facilitar a ação criminosa.

O objetivo do grupo era vender o carro da vítima na cidade de Sorocaba (SP), onde já tinham identificado possíveis receptadores.

As diligências realizadas pela PCPR incluíram análise de imagens de câmeras de segurança, oitivas de testemunhas, interrogatórios dos suspeitos e exames periciais. Ao final do inquérito, os quatro envolvidos foram formalmente indiciados por latrocínio e associação criminosa.