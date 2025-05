Região do Cambé II recebe mutirão de limpeza contra a dengue neste sábado (24)

Cambé, 23 de maio de 2025 – A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, realiza neste sábado, dia 24 de maio, um mutirão de limpeza com foco no combate à dengue. A ação acontece das 7h às 15h e contempla os bairros atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cambé II.

O objetivo do mutirão é reforçar a redução dos casos da doença no município, além de orientar e auxiliar os moradores na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Caso chova, o mutirão será adiado para nova data, ainda a ser definida.

🏠 Bairros atendidos:

Residencial Maria Flora

Jardim São José

Jardim Alvorada

Jardim Vila Rica

Jardim Morumbi

Jardim Monte Real

Jardim Eldorado

Jardim Universo

Conjunto Habitacional Tancredo Neves

Jardim Casa Grande

Jardim Tarobá

Parque Residencial Cambé

Durante a ação, os agentes de endemias e os caminhões da Prefeitura estarão recolhendo objetos que possam acumular água, como móveis inutilizados, madeiras, pneus e recipientes em geral.

⚠️ Importante:

Não serão recolhidos galhos, folhas, entulhos ou materiais de construção, que devem ser descartados corretamente pelos próprios moradores em locais apropriados.

📢 Orientação aos moradores:

A Secretaria de Saúde recomenda que os itens permitidos sejam colocados nas calçadas na noite de sexta-feira (23). Isso garante que os materiais sejam recolhidos, já que em algumas ruas o caminhão pode passar logo no início da manhã.

Em caso de volume elevado de materiais, se não for possível realizar a coleta no sábado, os caminhões poderão retornar durante a semana seguinte para finalizar os recolhimentos.

A ação faz parte dos esforços contínuos da Prefeitura de Cambé para manter os índices de dengue sob controle, protegendo a saúde da população.