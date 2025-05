Polícia Rodoviária Estadual e CCR realizam ação do Maio Amarelo na PR-445 em Londrina

Londrina, 24 de maio de 2025 – A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em parceria com a CCR ViaSul, promoveu na manhã deste sábado (24) uma ação educativa na PR-445, no município de Londrina, como parte da campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes de trânsito.

O evento, realizado no trecho urbano da PR-445, contou com atividades práticas de educação no trânsito, incluindo um simulador de direção sob efeito de álcool, onde os participantes puderam experimentar, de forma segura, os efeitos da embriaguez na condução de veículos. O objetivo é alertar sobre os riscos e reforçar a mensagem: se beber, não dirija.

De acordo com o sargento Garberto, chefe da Polícia Rodoviária Estadual na região, a ação visa conscientizar motoristas sobre a importância da direção responsável. “Ainda há muita resistência em compreender os perigos da combinação de álcool e direção. O simulador mostra, na prática, como a visão e os reflexos ficam comprometidos”, explica.

O sargento também reforçou recomendações importantes para quem vai viajar:

Realizar manutenção preventiva no veículo (óleo, água, pneus, sistema de iluminação).

no veículo (óleo, água, pneus, sistema de iluminação). Manter distância segura do veículo à frente.

do veículo à frente. Evitar o uso de celular ao volante, uma das principais causas de distrações no trânsito.

O representante da CCR Vias, Bruno dos Santos, destacou que a concessionária também tem papel fundamental na orientação dos usuários. “A recomendação é sempre programar a viagem, revisar o veículo e, principalmente, não dirigir sob efeito de álcool. Nosso compromisso é garantir segurança para todos que utilizam as rodovias”, afirma.

Participantes da simulação relataram a dificuldade durante o teste. O motorista Elton Ricardo, que participou do exercício, descreveu a experiência como “horrível”. “A sensação é exatamente como estar embriagado. A gente perde totalmente a noção de onde pisa ou anda. Isso serve como alerta para não dirigir depois de beber”, relatou.

A campanha reforça o lema do Maio Amarelo: “No trânsito, escolha a vida”. A PRE lembra que em caso de emergência nas rodovias estaduais, os motoristas podem acionar o serviço pelo telefone 198, ou, nas rodovias administradas pela CCR, pelo 0800 da concessionária.