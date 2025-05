Acidente de moto deixa duas pessoas gravemente feridas na PR-445 em Cambé

Cambé, 24 de maio de 2025 – Um grave acidente de motocicleta foi registrado na tarde deste sábado (24) na PR-445, nas proximidades do Jardim Ana Rosa, em Cambé. Segundo informações, o motociclista seguia no sentido Londrina-Cambé quando, supostamente, foi fechado por outro veículo, perdeu o controle e colidiu contra o guard rail da rodovia.

Com o impacto, tanto o condutor quanto um adolescente de 13 anos, que estava na garupa, foram arremessados para o outro lado da pista.

O sargento Lucas, do Corpo de Bombeiros de Cambé, explicou que as duas vítimas estavam conscientes no momento do atendimento, mas apresentavam ferimentos graves, sendo necessária a presença de um médico do SAMU para suporte avançado.

🚑 Estado das vítimas

De acordo com o sargento, o adolescente sofreu uma fratura exposta envolvendo o joelho, fêmur e tíbia, considerada uma das lesões mais graves do acidente. O motociclista também sofreu fraturas importantes, mas ambos foram estabilizados no local.

Pela gravidade dos ferimentos, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde recebem atendimento especializado.

O motociclista relatou aos socorristas que o acidente ocorreu após ter sido fechado por outro veículo, o que resultou na colisão com a proteção lateral da rodovia. As circunstâncias exatas ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas.