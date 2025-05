Colisão seguida de capotamento é registrada na rotatória do Jardim Santo Amaro em Cambé

Cambé, 24 de maio de 2025 – Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (25) na rotatória entre a Avenida Gabriel Freceiro de Miranda e a Avenida Parigot de Souza, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. A ocorrência envolveu uma colisão seguida de capotamento, resultando em uma pessoa ferida.

A vítima foi identificada como Nathalia de Souza, de 28 anos, que conduzia um dos veículos envolvidos no acidente. Com o impacto, o carro capotou na via.

De acordo com informações colhidas no local, a vítima apresentava suspeita de fratura na clavícula e um traumatismo craniano encefálico (TCE) leve. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada, consciente, para a Santa Casa de Cambé, onde passa por avaliação médica.

O ex-vereador Carlinhos da Ambulância, que atualmente atua como condutor do SAMU, passava pelo local no momento do acidente. Ao perceber a gravidade da situação, prestou os primeiros socorros à vítima, realizando os procedimentos iniciais até a chegada do atendimento especializado e, em seguida, conduziu a vítima ao hospital.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas. O local do acidente, que fica em uma das rotatórias mais movimentadas da região, ficou parcialmente interditado até o atendimento ser concluído e a remoção do veículo ser realizada.

A situação serve de alerta para os motoristas que trafegam pela região, que exige atenção redobrada, especialmente em pontos como rotatórias, onde ocorrem frequentemente acidentes relacionados a falta de respeito à sinalização e à preferência de passagem.