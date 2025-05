Motociclista fica ferido após ser fechado por caminhão e cair na BR-369, em Cambé

Cambé, 25 de maio de 2025 – Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda de moto na manhã deste domingo (25) na BR-369, em frente à empresa Pado, no sentido Londrina-Cambé.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele seguia normalmente pela rodovia quando, próximo à indústria, um caminhão que trocava de faixa teria fechado sua passagem. Para evitar a colisão, o motociclista desviou em direção ao meio-fio, momento em que perdeu o controle e sofreu a queda.

A motocicleta, uma BMW 1200, sofreu avarias na parte frontal devido ao impacto contra o meio-fio.

O acidente mobilizou equipes do Siate de Cambé, um caminhão do Corpo de Bombeiros e também a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local para orientar o trânsito e auxiliar na apuração das causas do acidente.

O motociclista apresentava dores na região das costas e costela, sendo atendido pela equipe de socorristas e, na sequência, encaminhado à Santa Casa de Cambé para avaliação médica e realização de exames.

As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pela PRF, que também realizou os procedimentos necessários para garantir a segurança no trânsito durante o atendimento da ocorrência.

O incidente serve de alerta para motoristas e motociclistas sobre a importância da atenção redobrada nas rodovias, especialmente durante manobras de troca de faixa e ultrapassagens.