Cambé recebe seis novas ambulâncias para reforçar atendimento à saúde

O sistema de saúde de Cambé passa a contar com seis novas ambulâncias, entregues oficialmente à população nesta sexta-feira (11). A renovação da frota tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade da assistência prestada aos moradores da cidade.

Das seis unidades, quatro serão utilizadas para o transporte de pacientes dentro do município e duas foram destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também atua em parte de Prado Ferreira e da zona norte de Londrina. A secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, explicou que a chegada dos novos veículos trará agilidade, segurança e melhores condições de trabalho para as equipes de atendimento.

“Essas ambulâncias representam mais agilidade para o serviço e mais conforto aos profissionais da saúde, já que muitas das unidades anteriores estavam com alto tempo de rodagem”, destacou a secretária. Ainda segundo ela, todas as ambulâncias possuem as mesmas características técnicas. A principal diferença está na origem dos recursos: quatro veículos foram adquiridos com verbas viabilizadas pelo Governo do Estado, enquanto as outras duas, destinadas ao SAMU, foram fornecidas pelo Governo Federal como parte da renovação periódica da frota nacional.

As ambulâncias começarão a operar conforme a finalização dos trâmites de seguro e documentação. De acordo com a Secretaria de Saúde, duas unidades já estão aptas a entrar em funcionamento imediato.

O prefeito Conrado Scheller também comentou a entrega dos novos veículos. “É uma conquista importante para Cambé. Estávamos trabalhando há muito tempo para renovar nossa frota e agora conseguimos, com apoio dos deputados Tiago Amaral e Cloara Pinheiro, além dos veículos enviados pelo Governo Federal. Isso vai melhorar a dignidade do atendimento e reduzir os custos com manutenção, que são altos em ambulâncias antigas”, afirmou.

Durante a entrega, o prefeito também chamou atenção para a regulação do SAMU na região, que é de responsabilidade de Londrina. “O atendimento do SAMU ainda é um ponto de preocupação. Muitas vezes há demora no deslocamento. Estamos em diálogo com os gestores regionais para buscar mais eficiência nesse serviço, que também atende outras cidades próximas”, completou.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da rede pública de saúde, promovendo mais eficiência no transporte de pacientes e no atendimento de urgência.