Saiba sobre o funcionamento do comércio em Cambé durante a Semana Santa

A pouco mais de uma semana da Páscoa ( 20 de abril), a Coluna Bela Manchete foi conversar com a Associação Comercial e Empresarial de Cambé (Acic) e com o Sindicato Varejista de Londrina e Região (Sincoval), sobre o horário de funcionamento do Comércio durante o feriado Cristão.

De acordo com a Acic, a Associação seguirá em Cambé, as indicações do Sincoval, sigla que define o expediente do comércio na cidade de Londrina e região. Com isso, o comércio funcionará da seguinte forma:

SEXTA-FEIRA SANTA/ DA PAIXÃO, DIA 18: FERIADO NACIONAL, COMÉRCIO DE CAMBÉ FECHADO;

-SÁBADO, DIA 19: COMÉRCIO ABRE E FUNCIONA ATÉ ÀS 13H;

-SEGUNDA-FEIRA,DIA 21, DIA DE TIRADENTES: FERIADO NACIONAL, COMÉRCIO DE CAMBÉ FECHADO.

Para mais informações,entre em contato com a Associação Comercial e Industrial de Cambé ( Acic): (43) 3254-5299 .