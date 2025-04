Carreta da Inovação leva tecnologia e aprendizado a estudantes em Cambé

A cidade de Cambé recebe, até o meio-dia deste sábado (12), a Carreta da Inovação, uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná que tem como objetivo aproximar a tecnologia da população, com foco especial nos estudantes da rede pública. A unidade móvel contou com equipamentos como óculos de realidade virtual, impressoras 3D e cortadora a laser, promovendo atividades práticas e oficinas voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento de projetos inovadores.

Durante os dias em que permaneceu no município, a carreta contou com apoio da Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que mobilizou escolas e alunos, como os estudantes do 7º e 8º ano do Colégio São José, que participaram ativamente das atividades e até desenvolveram seus próprios projetos.

A coordenadora da ação em Cambé, Lourdes Maçolla, destacou a importância da iniciativa: “A carreta veio equipada com tecnologia de ponta, com foco nas áreas digitais e na qualificação profissional. Trouxemos também parcerias com instituições como o IFPR, UTFPR e o Senac, para apresentar novas plataformas e despertar o interesse dos jovens pelo universo da inovação”.

O secretário estadual da Inovação, Alex Canziani, esteve presente e reforçou o impacto do projeto: “A Carreta da Inovação mostra como a tecnologia pode transformar a realidade das cidades e das pessoas. Cambé já possui um histórico de envolvimento com a inovação, e queremos ampliar isso para todos os municípios do Paraná, mostrando que é possível inovar mesmo em locais com menos estrutura”.

O projeto tem como objetivo principal despertar o interesse de jovens e da comunidade pela ciência, tecnologia e inovação, além de reforçar a importância da educação como ferramenta de transformação social. A carreta funciona como uma sala de aula itinerante e interativa, onde os participantes têm contato direto com ferramentas e conceitos atuais que envolvem inteligência artificial, automação e design digital.

A passagem da Carreta da Inovação por Cambé foi considerada um sucesso por organizadores, professores e alunos. A expectativa é que novas visitas ocorram futuramente, ampliando ainda mais o acesso à tecnologia e ao conhecimento para os jovens do município.