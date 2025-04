Deputada Luisa Canziani participa de eventos em Cambé e celebra aniversário com a comunidade

Na última sexta-feira (11), a deputada federal Luisa Canziani esteve em Cambé para participar de dois eventos importantes para o município: a entrega de seis novas ambulâncias ao sistema de saúde e a visita da Carreta da Inovação, projeto estadual voltado à educação e tecnologia. Coincidentemente, a data também marcou o aniversário da parlamentar, que escolheu celebrar ao lado da população cambeense.

Durante entrevista ao Portal Cambé, Luisa destacou a importância do reforço na saúde local com a chegada das novas ambulâncias, das quais duas foram viabilizadas pelo Governo Federal. “Essas ambulâncias vão salvar vidas, levar alívio, saúde e dignidade para quem mais precisa. É uma conquista valiosa para a cidade”, afirmou.

A deputada também aproveitou para reconhecer o momento positivo vivido por Cambé, com diversas conquistas em diferentes áreas. Ela destacou a atuação do prefeito Conrado Scheller, dos vereadores e da comunidade, que, segundo ela, atua de forma participativa na construção de soluções conjuntas para o município.

Conhecida por sua forte atuação na área da educação, Luisa também ressaltou a relevância da Carreta da Inovação, que esteve na cidade durante a semana, oferecendo experiências tecnológicas e oficinas com foco na qualificação profissional dos jovens.

Apesar dos compromissos de agenda, a deputada fez questão de estar presente em Cambé no dia de seu aniversário. “Eu escolhi estar aqui. Cambé representa muito para mim. É uma cidade onde construí grandes parcerias e amizades. Celebrar esse momento com vocês, acompanhando conquistas como as ambulâncias e a carreta, é um grande presente para mim”, declarou.

A visita reforça a proximidade de Luisa Canziani com a cidade e sua constante participação em iniciativas que impactam diretamente a vida dos cambeenses, especialmente nas áreas da educação, inovação e saúde.