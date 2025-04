Operação AIFU realiza fiscalização em estabelecimentos comerciais de Cambé

Na noite da última sexta-feira (11), foi realizada em Cambé mais uma edição da Operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana). A força-tarefa mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná, da Secretaria Municipal de Trânsito (Sestran), da Vigilância Sanitária e dos fiscais de postura do município, com o objetivo de verificar a regularidade de estabelecimentos comerciais e garantir a segurança e o bem-estar da população.

Durante a operação, diversos pontos da cidade foram vistoriados. As equipes conferiram a validade de produtos, a presença dos alvarás de funcionamento, as condições sanitárias e o cumprimento da legislação por parte dos proprietários. A ação também teve foco em locais com alto índice de denúncias relacionadas à perturbação do sossego, consumo de substâncias ilícitas e outras irregularidades.

O capitão Eduard, da 11ª Companhia da Polícia Militar, destacou a importância da fiscalização, afirmando que a operação visa equilibrar o direito do comerciante com o respeito à comunidade. “O comerciante tem o direito de exercer sua atividade, mas não pode perturbar a vizinhança. Existem locais em que a tranquilidade dos moradores foi comprometida, e é nosso dever agir”, explicou.

Além da checagem documental e sanitária, a AIFU também tem impacto direto na prevenção de crimes, especialmente em locais que registram histórico de apreensão de drogas e outras ocorrências de segurança pública.

Capitão Eduard também reforçou que a população pode colaborar com as operações por meio de denúncias. As informações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo número 181, ou à Ouvidoria da Prefeitura de Cambé pelo telefone 156 ou pelo site oficial do município.

A operação faz parte de uma série de ações regulares realizadas em Cambé e busca promover a convivência harmônica entre os estabelecimentos comerciais e a comunidade, além de reforçar o cumprimento das normas que garantem segurança, saúde pública e ordem urbana.