Polícia Militar apreende arma com numeração raspada em oficina no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé

Na noite da última sexta-feira (11), uma equipe da Rotam da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Cambé realizou a apreensão de uma arma de fogo com numeração raspada em uma oficina localizada no Jardim Novo Bandeirantes, após denúncia anônima que indicava a presença de um veículo com alerta de roubo.

Ao chegar ao local informado, os policiais não localizaram o veículo denunciado, mas, durante a averiguação no interior do estabelecimento, encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas e com a numeração suprimida, o que configura crime segundo o Estatuto do Desarmamento.

O proprietário da oficina, um homem de 29 anos, que completaria 30 anos no dia seguinte, assumiu a posse da arma e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia de Londrina, onde permanece à disposição da Justiça.

O tenente Moreira, da 11ª CIPM, reforçou em entrevista a importância da atuação da população por meio de denúncias. “As denúncias anônimas são fundamentais para que possamos agir de forma preventiva e efetiva. A comunidade pode colaborar com a segurança pública entrando em contato pelo 190 ou pelo disque-denúncia 181”, explicou.

A Polícia Militar ressalta que ações como essa fazem parte do trabalho contínuo de fiscalização e combate à criminalidade em Cambé, com foco na retirada de armas ilegais de circulação e no fortalecimento da segurança da comunidade.

A ocorrência demonstra a eficiência do trabalho integrado entre a corporação e a sociedade, que, por meio da confiança nos canais oficiais, contribui ativamente para um município mais seguro.